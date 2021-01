Soir Première - CQFD : Covid : une génération sacrifiée ? Étudiants : revenir dans les auditoires ? sur Auvio

CQFD - Covid : une génération sacrifiée ? Étudiants : revenir dans les auditoires ?



Comme beaucoup d'autres, les jeunes ont vu leur mode de vie chamboulé par la crise sanitaire. Avec l'enseignement à distance, ils ont perdu un lieu essentiel de socialisation et de construction identitaire, au point de voir une véritable détresse s'installer chez beaucoup d'entre eux. Quelles solutions et perspectives pour nos jeunes?

On en parle ce soir avec la rectrice de l'ULB, Annemie Schaus, auteure d'une carte blanche intitulée "Une génération sacrifiée" et publiée dans Le Soir et Adélaïde Charlie