Soir Première - CQFD : Vaccins : les pays riches d'abord ? Vaccins : quelle solidarité Nord-Sud ? sur Auvio

CQFD - Vaccins : les pays riches d'abord ? Vaccins : quelle solidarité Nord-Sud ?



Les pays riches représentent 14 % de la population mondiale et ont réservé plus de la moitié des doses des vaccins, s'alarment les ONG. Selon une étude récente, une distribution non équitable du vaccin à travers le monde pourrait causer deux fois plus de morts. On en parle ce soir avec Muriel Moser, chercheuse et professeure d'immunologie à l'ULB, et Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD 11.11.11.