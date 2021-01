Soir Première - CQFD : Trump banni de Twitter, censure ? Facebook, Twitter : vrais maîtres de l'espace public ? sur Auvio

CQFD - Trump banni de Twitter, censure ? Facebook, Twitter : vrais maîtres de l'espace public ?



Twitter et d'autres réseaux sociaux ont suspendu les comptes du président américain après les violences perpétrées à Washington mercredi dernier. Une mesure sans précédent qui pose la question de la censure mais aussi du rôle dévolu aux plateformes numériques. On en parle ce soir avec Mathieu Michel, secrétaire d'Etat à la digitalisation (MR) et Jacques Englebert, avocat aux barreaux de Namur et de Bruxelles, professeur à l'ULB.