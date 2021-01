Soir Première - CQFD : Covid: pourquoi 20 000 morts en Belgique ? 20 000 morts : quelles responsabilités politiques ? sur Auvio

CQFD - Covid: pourquoi 20 000 morts en Belgique ? 20 000 morts : quelles responsabilités politiques ?



On a dépassé hier les 20 000 morts du coronavirus en Belgique, comment expliquer que notre pays soit parmi les plus sévèrement touchés par cette crise? Quelle est la responsabilité du politique? On en parle dans CQFD ce soir avec deux invités : Marius Gilbert, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB, et Bertrand Henne, journaliste RTBF.