Soir Première - CQFD : Réseaux sociaux, nouveaux tribunaux ? sur Auvio

CQFD - Réseaux sociaux, nouveaux tribunaux ?



Les affaires du cycliste des Fagnes ou du contrôle covid polémique à Waterloo ont remis cette question au devant de l'actualité: les réseaux sociaux sont-ils les nouveaux tribunaux? Le jugement des internautes influencent-ils/nuisent-ils à la justice/la police?

On en débat ce soir avec Laura Calabrese, professeure d'analyse de discours et communication à l'ULB et Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit pénal.