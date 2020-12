Soir Première - CQFD : 2020 : compétitions sportives annulées et reportées. Le sport se lève contre le racisme sur Auvio

CQFD - 2020 : compétitions sportives annulées et reportées. Le sport se lève contre le racisme



La crise sanitaire a bouleversé le calendrier sportif comme jamais en temps de paix et changé le visage de bien des compétitions sportives. Ce soir, nous débriefons cette année inédite avec Michel Lecomte, qui clôture 40 ans au service des Sports de la RTBF et Joachim Gérard, 4ème au classement mondial de tennis en fauteuil roulant.