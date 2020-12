Soir Première - CQFD : Covid-19 : le pire est-il derrière nous ? Covid-19 : quelles fêtes de fin d'année ? 2021 : année du vaccin sur Auvio

CQFD - Covid-19 : le pire est-il derrière nous ? Covid-19 : quelles fêtes de fin d'année ? 2021 : année du vaccin



Ce mardi, on débriefe l'"année covid" dans CQFD. Quelles perspectives à l'approche des fêtes et surtout à l'aube d'une année 2021 qui rimera avec vaccins? On en parle ce soir avec Emmanuel André, microbiologiste à la KU Leuven et ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid 19 et Anne Timanne, pédiatre infectiologue à l'HUDERF.