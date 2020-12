Soir Première - CQFD : Coronavirus : et la santé mentale ? Santé mentale : bombe à retardement ? sur Auvio

CQFD - Coronavirus : et la santé mentale ? Santé mentale : bombe à retardement ?



L'impact négatif de la crise sanitaire sur la santé mentale n'est plus à démontrer... Troubles du sommeil, anxiété, dépression, idées suicidaires, jusqu'au passage à l'acte. Les autorités ont promis un renforcement des soins psychiques de première ligne mais pour les acteurs de terrain, c'est loin d'être suffisant. A l'approche des fêtes, la période est d'autant plus sensible dans ce contexte.

On en parle ce soir avec Frédérique Van Leuven, psychiatre et responsable du service de crise de la région du cent