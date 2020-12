Soir Première - CQFD : Vers un Brexit sans accord ? Brexit : des files de camions aux frontières ? sur Auvio

CQFD - Vers un Brexit sans accord ? Brexit : des files de camions aux frontières ?



Les conditions ne sont toujours pas réunies pour finaliser un accord post-Brexit. Les négociations butent depuis des semaines sur trois points majeurs: en matière de concurrence, de gouvernance et de pêche. La période de transition prend fin au 31 décembre et Londres exclut de prolonger les discussions en 2021... Bref, le spectre du no-deal est toujours bien présent, avec des conséquences économiques redoutées. On en parle ce soir avec Benjamin Bodson, assistant en droit européen à l'UCLouvain, Associate F