Soir Première - CQFD : Faut-il supprimer la Cour d'Assises ? sur Auvio

CQFD - Faut-il supprimer la Cour d'Assises ?



"Pour une lourde opération chirurgicale, on ne donne pas un scalpel à 12 personnes choisies au hasard dans la rue. Pourquoi le faire avec la justice?". C'est un des arguments que développe le procureur fédéral en faveur de la suppression de la cour d'assises et son jury populaire. En ligne de mire: le procès des attentats du 22 mars l'an prochain.

On en débat avec Christian De Valkeneer, Procureur Général de Liège, et Benoît Frydman, professeur au centre Perelmann de Philosophie du droit à l'ULB.