Soir Première - CQFD : Plus de trains : oui, mais comment ? SNCB : vers un début de privatisation ? sur Auvio

CQFD - Plus de trains : oui, mais comment ? SNCB : vers un début de privatisation ?



Minimum 2 trains par heure dans chaque gare ou encore deux fois plus de marchandises transportées par voie ferroviaire. Les ambitions du gouvernement fédéral pour le rail belge sont grandes. Une première enveloppe de 100 millions d'€ vient d'être débloquée. Mais les investissements requis après des années de coupes budgétaires vont bien au-delà...

On en parlera ce soir avec Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, Gianni Tabbone de l'association Navetteurs.be et Marianne Lerouge de la CSC Trans