Soir Première - CQFD : Deuxième vague : pourquoi une réaction si tardive ? Pourquoi tant de déni ? Une démocratie à repenser ? sur Auvio

CQFD



Deuxième vague : pourquoi une réaction si tardive ? Pourquoi tant de déni ? Une démocratie à repenser ?



Pour en parler 2 invités :



- Florence Caeymaex, chercheuse FNRS, professeure d'éthique et de philosophie politique à l'université de Liège et présidente du Comité consultatif de bioéthique de Belgique



- Olivier Klein, vice-doyen de la Faculté des sciences psychologiques et de l'éducation de l'ULB