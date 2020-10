Soir Première - CQFD : La transmission aérosol c'est quoi ? Covid : qui sont les super contaminateurs ? Covid : la pollution de l'air, facteur aggravant ? sur Auvio

CQFD - La transmission aérosol c'est quoi ? Covid : qui sont les super contaminateurs ? Covid : la pollution de l'air, facteur aggravant ?



La transmission par aérosol (petites goûtelettes en suspension longue dans l'air) ne fait plus beaucoup de doutes parmi les scientifiques, mais on ne connaît pas encore son importance par rapport aux autres modes de transmission: via les postillons ou via les surfaces.

Eclairage avec Simon Dellicour, épidémiologiste, chercheur à l'ULB, et Pierre Smeesters, chef du service pédiatrie à l'HUDERF.