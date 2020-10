Soir Première - CQFD : La Chine s'est-elle débarrassée du covid ? L'Italie: éviter un second traumatisme ? Allemagne, modèle de gestion du covid ? sur Auvio

CQFD - La Chine s'est-elle débarrassée du covid ? L'Italie: éviter un second traumatisme ? Allemagne, modèle de gestion du covid ?



Comment d'autres pays gèrent la situation sanitaire? Nous irons en Chine, en Italie et en Allemagne, avec Nathanael Goldman, médecin belge à Shanghai, Valérie Dupont, correspondante RTBF en Italie, et Martin Kotthaus, l'ambassadeur d'Allemagne à Bruxelles.