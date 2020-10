Soir Première - CQFD : Traite-t-on mieux le Covid-19 aujourd'hui ? Testing: a-t-on perdu le fil de l'épidémie ? sur Auvio

CQFD - Traite-t-on mieux le Covid-19 aujourd'hui ?



A ce rythme, les nouvelles hospitalisations de patients Covid doublent toutes les semaines. Directement liées au risque de saturation des hôpitaux: la durée d'hospitalisations et donc l'efficacité des traitements. Où en sommes-nous? Traite-t-on mieux le Covid-19 aujourd'hui que lors du premier pic? On fera le point ce soir avec Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc et Frederic Cotton, chef du service de chimie médicale au Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles.