Soir Première - CQFD : Covid: crédible l'immunité collective ? sur Auvio

CQFD - Covid: crédible l'immunité collective ?



En Belgique, on estime qu'environ 5% de la population a développé des anticorps contre le coronavirus. Le laisser circuler librement "n'est pas une option", juge l'OMS. A l'entame de la seconde vague, on refait le point sur la stratégie de l'immunité collective avec Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine interne et responsable des unités Covid-19 à l'hôpital Erasme, et Pierre-François Laterre, chef de service de soins intensifs aux Cliniques Universitaires Saint-Luc.