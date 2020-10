Soir Première - CQFD : Faut-il interdire les partis d'extrême droite ? Vlaams Belang : une ascension sans fin ? sur Auvio

CQFD - Faut-il interdire les partis d'extrême droite ? Vlaams Belang : une ascension sans fin ?



Avec plus de 27% d'intentions de vote dans le dernier sondage, le Vlaams Belang confirme encore sa première place en Flandre. Peut-il arriver au pouvoir en 2024? Durablement? Ailleurs en Europe, des partis extrémistes qui ont percé n'y sont pas toujours restés longtemps...

On en discutera avec Manuel Abramowicz, rédacteur en chef de Résistance(s), le journal de l'Observatoire belge de l'extrême droite et Philippe Van Parijs, philosophe et économiste.