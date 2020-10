Soir Première - CQFD : Prisons et covid: situation explosive? Gouvernement De Croo: une autre politique carcérale? sur Auvio

CQFD - Prisons et covid: situation explosive? Gouvernement De Croo: une autre politique carcérale?



Face à la multiplication des contaminations, les agents pénitentiaires réclament des mesures de contrôle plus strictes en prison. L'administration pénitentiaire a fait des propositions, une réponse est attendue demain. L'Observatoire international des prisons réclame lui de libérer de toute urgence un maximum de détenus. On en parle ce soir avec sa co-présidente, Marie Bequin, et Claudine Coupienne, secrétaire permanente CSC Services publics.