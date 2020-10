Soir Première - CQFD : Bars fermés à Bruxelles: coup de grâce pour l'Horeca? Quelles aides pour leur survie ? sur Auvio

CQFD - Bars fermés à Bruxelles: coup de grâce pour l'Horeca? Quelles aides pour leur survie ?



Depuis ce matin et pour un mois à Bruxelles, bars et cafés sont fermés. Alors que la crise sanitaire a déjà fait beaucoup de dégâts dans le secteur, de nouvelles aides et un "plan fédéral Horeca 2021" ont été annoncés. Entre enjeux sanitaires et économiques, on fera le point sur la situation avec Philippe Close, bourgmestre de la ville de Bruxelles et Fabian Hermans, administrateur de la Fédération Horeca Bruxelles.