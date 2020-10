CQFD - Rebond de l'épidémie: comment vont nos soignants ?



Au rebond de l'épidémie, l'épuisement guette tant les médecins que les infirmiers.

On en parlera ce soir avec Thomas Orban, président de la société scientifique de médecine générale et Arnaud Bruyneel, infirmier en soins intensifs et vice-président de la SIZ Nursing.