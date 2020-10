Soir Première - CQFD : Le covid de Trump: tournant de la campagne ? sur Auvio

CQFD - Le covid de Trump: tournant de la campagne ?



Le président américain pourrait regagner la Maison Blanche ce lundi... Après s'être accordé une première sortie de l'hôpital hier soir pour saluer ses supporters depuis son convoi blindé. A un mois de l'élection présidentielle, quel impact sur la campagne de Donald Trump?



On en parle ce soir avec François Heinderyckx, professeur de sociologie des médias et de communication politique à l'ULB et notre correspondante à Washington, Sonia Dridi, auteure du livre "Joe Biden Le pari de l'Amérique anti-Trump" (Ed. du Rocher).