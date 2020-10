Soir Première - CQFD : Vivaldi: casting déséquilibré pour les francophones? sur Auvio

CQFD - Vivaldi: casting déséquilibré pour les francophones?



Ce jeudi 1er octobre, on connaît enfin la composition du gouvernement "Vivaldi", qui regroupe des ministres issus des familles socialistes (PS et sp.a), libérales (Open Vld et MR), écologistes (Ecolo et Groen) et du CD&V. Vivaldi: casting déséquilibré pour les francophones?

Pour en parler 2 invités : Ivan DE VADDER, journaliste politique à la VRT et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première.