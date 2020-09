Soir Première - CQFD : Vivaldi: un accord de gouvernement ambitieux ? Quels moyens pour le plan de relance ? Taux d'emploi de 80%, vraiment possible ? sur Auvio

CQFD - Vivaldi: un accord de gouvernement ambitieux ? Quels moyens pour le plan de relance ? Taux d'emploi de 80%, vraiment possible ?



Les négociateurs de la Vivaldi ont accouché d'un accord axé sur la relance économique et la transition écologique: refinancement des soins de santé, de la SNCB, de la justice, de la police, des pensions... On parle de 3,5 milliards d'euros de dépenses pour de nouvelles politiques d'ici 2024.



Pour en débattre: Bruno Colmant, économiste, CEO de la banque Degroof et Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC.