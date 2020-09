Soir Première - CQFD : Pension minimale à 1500 euros : en brut ou en net ? Est-ce payable ? sur Auvio

CQFD - Pension minimale à 1500 euros : en brut ou en net ? Est-ce payable ?



Il doit encore être précisé, mais l'accord de la Vivaldi prévoit donc une pension à 1500 euros. On parle depuis un moment de porter la pension minimum garantie "PMG" à 1 500€ à l'horizon 2024.

C'est une mesure qui fera donc partie de l'accord du prochain gouvernement.



Pour en parler 2 invités : Pierre DEVOLDER, professeur à l'UCLouvain et membre du Conseil académique des pensions et Thierry BODSON, président de la FGTB.