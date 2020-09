CQFD - Sortira-t-on du nucléaire en 2025 ?



Parmi les dossiers qui fâchent dans les négociations fédérales: la sortie du nucléaire en 2025. Pour certains partis c'est irréaliste. Pour les Verts, c'est nécessaire.

On en parlera ce soir dans CQFD avec Laurent MINGUET, ingénieur physicien et entrepreneur et Jan VANDE PUTTE, expert Énergie de Greenpeace Belgique.