Soir Première - CQFD : Les réseaux sociaux vont-ils tuer la politique ? Citoyens/politiques: divorce consommé ? sur Auvio

CQFD - Les réseaux sociaux vont-ils tuer la politique ? Citoyens/politiques: divorce consommé ?



Harald Mollers a annoncé mardi qu'il quittait son poste et la politique. L'ancien ministre se dit victime d'insultes et de menaces personnelles depuis des années. Une tendance qui s'est selon lui accentuée avec la crise sanitaire.



Pour en parler 2 invités : Caroline SAGESSER,chargée de recherche au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politique et Salma HAOUACH, responsable presse du MR