Soir Première - CQFD : Port du masque à l’école : mission impossible ? sur Auvio

CQFD - Port du masque à l’école : mission impossible ? Faut-il assouplir le port du masque à l'école ?



Dans une lettre ouverte, 70 médecins flamands réclament l'abolition du masque dans les écoles tant pour les enseignants que les élèves de plus de 12 ans, protéger uniquement les groupes à risques et conseiller aux personnes à risques de consulter leur médecin. Il en va du bien-être des enfants et de leur développement, soutiennent ces médecins.



avec Gauthier DESUTER, laryngologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et Pierre SMEESTERS, chef du service pédiatrie à l'HUDERF