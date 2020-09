Soir Première - CQFD : Appli coronalert: quelles garanties pour la vie privée ? sur Auvio

CQFD - Appli coronalert: quelles garanties pour la vie privée ?



L'application numérique de traçage belge était annoncée pour ce mois de septembre...Phase de développement, phase de test et disponible au téléchargement d'ici 2 semaines.

Appli coronalert: quelles garanties pour la vie privée ?

Pour en débattre 2 invités autour de la table : Elise DEGRAVE, professeure à l'UNamur et spécialiste du droit des nouvelles technologies et Axel LEGAY, professeur en cybersécurité à l'UCLouvain, concepteur de l'application de traçage