CQFD - Après le corona: le vélo roi ?



Le vélo fait partie des grands gagnants de la crise sanitaire. Au point de voir l'utilisation des transports publics diminuer et de provoquer une pénurie de pièces détachées... Quelle politique pour l'usage du deux-roues en ville à l'avenir? On en parlera ce soir avec Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au GRACQ et David Weytsman, député bruxellois MR.