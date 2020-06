Soir Première - CQFD : Brésil: 44.000 morts liés au Covid-19.Qui s'oppose à Jaïr Bolsonaro ? Covid-19: et le reste de l'Amérique latine ? sur Auvio

CQFD - Brésil: 44.000 morts liés au Covid-19.Qui s'oppose à Jaïr Bolsonaro ? Covid-19: et le reste de l'Amérique latine ?



Deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, nous verrons comment évolue la situation au Brésil. Comment la crise sanitaire est-elle gérée par le président Jaïr Bolsonaro?

Pour en parler, nous recevons Laurent DELCOURT, sociologue et historien, chargé d'étude au CETRI, le centre d'étude tricontinental.