Soir Première - CQFD : Covid-19: le travail des enfants en hausse ? Ecoles fermées, enfants en danger ? Les enfants les grands oubliés de la crise? sur Auvio

CQFD - Covid-19: le travail des enfants en hausse ? Ecoles fermées, enfants en danger ? Les enfants les grands oubliés de la crise?



Un enfant sur 10 travaille, dans le monde. La crise du coronavirus va augmenter ce chiffre, alertent l'Unicef et l'Organisation Internationale du Travail. Et ce sont les filles qui paieront le plus lourd tribut.

Pour en parler, nous recevons Deirdre PERQUY d'Unicef Belgium.