Soir Première - CQFD : Coronavirus: la crise est derrière nous ? The Lancet: un emballement scientifique ? Vers un nouveau pacte social ? sur Auvio

CQFD - Coronavirus: la crise est derrière nous ? The Lancet: un emballement scientifique ? Vers un nouveau pacte social ?



Ce vendredi, CQFD repasse en mode Débrief de la semaine et revient sur l'actualité politique des derniers jours. Trois questions au menu: Coronavirus: la crise est derrière nous ? The Lancet: un emballement scientifique ? Vers un nouveau pacte social ?

Pour en parler 2 invités : Anne-Sophie BAILLY, rédactrice en chef du Vif/L'Express et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première.