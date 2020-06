Soir Première - CQFD : Etats-Unis : vers l'embrasement ? Mort de Georges Floyd: tournant de la campagne ? sur Auvio

CQFD - Etats-Unis : vers l'embrasement ? Mort de Georges Floyd: tournant de la campagne ?



La mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc la semaine dernière à Minneapolis, a déclenché un vaste mouvement de protestation dans le pays et au-delà. En réponse, Donald Trump a demandé aux gouverneurs des Etats troublés par des heurts d'utiliser des réponses plus dures à l'égard des manifestants.



Yannicke DE STEXHE effectue une thèse sur le mouvement social "Black Lives Matter" aux USA et sera l'invitée de ce soir dans CQFD.