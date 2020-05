Soir Première - CQFD : Ecoles: la grande incompréhension. Fédéral: la dernière chance pour former un gouvernement ? sur Auvio

CQFD - Ecoles: la grande incompréhension. Fédéral: la dernière chance pour former un gouvernement ?



Ce vendredi, CQFD repasse en mode Débrief de la semaine et revient sur l'actualité politique des derniers jours. Ecoles: la grande incompréhension. Fédéral: la dernière chance pour former un gouvernement ?



Pour en parler: Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir et Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre.