Soir Première - CQFD : Ecoles: un revirement difficile à comprendre. Coronavirus: inégalités scolaires aggravées ? sur Auvio

CQFD - Ecoles: un revirement difficile à comprendre. Coronavirus: inégalités scolaires aggravées ?



Un retour sur les bancs de l'école pour tous les enfants à un mois de la fin de l'année scolaire? En pratique, la décision communiquée hier par les autorités sera laissée à l'appréciation des directions et des parents. Objectif: compenser les effets négatifs d'un confinement prolongé sur les enfants... Et désamplifier les inégalités scolaires?



On en parle ce soir avec Frédérique Mawet, la secrétaire générale du CGé (l'ASBL Changement pour l'égalité).