Soir Première - CQFD : Un grand gouvernement d'union nationale ? L'après Covid-19: retour de l'État ? sur Auvio

CQFD - Qui est Egbert Lachaert ? Un grand gouvernement d'union nationale ? L'après Covid-19: retour de l'État ?



Un an après les élections, les négociations fédérales n'ont toujours pas abouti et une crise sans précédent a bougé de nombreuses lignes... Où en est-on aujourd'hui? PS et N-VA peuvent-ils encore se rapprocher? Le rôle de l'Etat doit-il être renforcé dans l'après-coronavirus?



On en parlera ce soir avec le nouveau président de l'Open Vld, Egbert Lachaert.