Soir Première - CQFD : Ce kids fait débat, les enfants ont la parole ! sur Auvio

CQFD - Ce kids fait débat, les enfants ont la parole !



Ce mercredi on vous propose un CQFD à hauteur d'enfants. Avec la reprise de l'école pour certains, le confinement qui se prolonge pour d'autres et les nombreuses questions qui restent encore autour de ce virus... On s'est dit qu'on allait confier les clés de notre émission de ce mercredi aux plus jeunes...



Pour répondre aux questions des enfants: Pierre SMEESTERS, chef du service pédiatrie à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles.