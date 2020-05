Soir Première - CQFD : Et les enfants dans tout ça ? sur Auvio

CQFD - Et les enfants dans tout ça ?



On s'inquiète de leur potentiel de transmetteurs du virus, de la difficulté de télé-travailler en leur présence...Mais comment eux vivent-ils cette crise qui bouleverse leurs repères, bride leurs libertés, les prive de contacts réels au delà des murs de la maison.... le tout dans un climat de craintes ?



On en parle ce soir avec Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant.