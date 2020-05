Soir Première - CQFD : Et s'il n'y avait pas eu de confinement ? Du relâchement dans le confinement ? Un testing/tracing à la hauteur ? sur Auvio

CQFD - Et s'il n'y avait pas eu de confinement ? Du relâchement dans le confinement ? Un testing/tracing à la hauteur ?



Des universitaires ont modélisé l'expansion du virus. Ils affirment que si la Belgique n'avait pas confiné dès le 14 mars dernier, on décompterait aujourd'hui plus de 100 000 morts ! Les mesures de distanciation sociale sont moins respectées depuis les vacances de Pâques...C'est le même consortium d'universitaires qui dresse ce constat et parle de net relâchement dans le respect des mesures de protection et de distanciation sociale.



Pour en parler : Catherine LINARD,