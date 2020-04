CQFD - Coronavirus: impossible deuil ? Virtualiser les rites ?



Le coronavirus a bouleversé nos repères face à la mort...Perdre un proche durant cette épidémie est une épreuve d'autant plus difficile qu'elle se vit seul et presque à huis clos.

Pour en parler: Emmanuelle ZECH, professeur de psychologie clinique et psychothérapie à l'UCLouvain.