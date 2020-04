Soir Première - CQFD : Que fait-on déjà avec nos données mobiles ? Echange vie privée contre déconfinement sur Auvio

CQFD - Que fait-on déjà avec nos données mobiles ? Echange vie privée contre déconfinement



Une "Data Against Corona Taskforce" a été mise en place il y a environ un mois par les ministres De Block et De Backer pour mettre en commun les données - "data" - des opérateurs mobiles avec celles du SPF Santé publique. De quoi observer les déplacements de la population parallèlement à la propagation de l'épidémie. L'utilité de ces données mobiles est primordiale lorsqu'il s'agira de sortir du confinement.



Pour en parler : Laurent HUBLET, CEO du campus numérique BeCentral et membre de la Taskf