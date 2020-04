Soir Première - CQFD : Covid-19 : vers une souveraineté alimentaire ? sur Auvio

CQFD - Covid-19 : vers une souveraineté alimentaire ?



Aujourd'hui, CQFD vous propose de parler de l'impact du coronavirus sur notre alimentation. L'émergence de plus en plus fréquente des épidémies remet en question notre modèle agricole.

Comment va t-on, doit-on se nourrir aujourd'hui demain et après-demain ?



Pour en parler: Olivier DE SCHUTTER, co-président du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables.