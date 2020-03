Soir Première - CQFD : Hôpitaux belges, parés pour le choc ? sur Auvio

CQFD - Hôpitaux belges, parés pour le choc ?



Les directeurs généraux et médicaux des hôpitaux de tout le pays ont reçu une note mardi soir, un " Plan d'augmentation de capacité lié à l'épidémie ". Les 2 hôpitaux de référence - Saint-Pierre à Bruxelles et l'hôpital universitaire d'Anvers - arrivent à saturation. Alors après les hôpitaux universitaires ce week-end, il est demandé à tous les hôpitaux généraux d'accueillir eux aussi les malades du Covid-19.



Pour en parler 2 invités : Philippe LEROY, directeur général du CHU Saint-Pierre et Jean HERMESSE, secrétaire général de la Mutualité