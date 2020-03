Soir Première - CQFD : Le féminisme doit-il être radical pour être efficace ? sur Auvio

CQFD - Le féminisme doit-il être radical pour être efficace ?



Ce qui fait débat ce soir, c'est la nature du combat féministe. Le féminisme doit-il être radical pour être efficace? On se pose notamment la question au départ des mots tranchants choisis par Virginie Despentes après l'octroi d'un César à Roman Polanski...



Pour en parler 2 invitées : Florence BLAIMONT, CEO du réseau d'entrepreneuses Wowo Community (Wonderful Women) et Safia KESSAS, responsable égalité et diversité à la RTBF.