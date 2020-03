Soir Première - CQFD : Europe : les frontières avant les valeurs ? sur Auvio

CQFD - Europe : les frontières avant les valeurs ?



La Turquie a décidé, vendredi dernier, d'ouvrir les portes de l'Europe aux migrants suite à l'escalade des tensions en Syrie...Elle cherche à faire pression sur l'Union Européenne et l'OTAN pour obtenir leur soutien dans ses opérations militaires contre le régime de Bachar al-Assad en Syrie. Aujourd'hui, c'est dans les îles grecques de la mer Egée que la pression migratoire est la plus forte...



Pour en parler 2 invités : François DE SMET, président de DéFI et Michel DE MAEGD, député MR.