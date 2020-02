Soir Première - CQFD : Coronavirus: la Belgique face à la menace de la pandémie ? sur Auvio

CQFD - Coronavirus: la Belgique face à la menace de la pandémie ?



Alors que les foyers infectieux de coronavirus se multiplient dans le monde, vit-on aujourd'hui un moment de bascule dans la lutte contre la propagation de l'épidémie ? Quel est le bilan du coronavirus à ce jour ?



On en parle avec deux invités : Emmanuel BOTTIEAU, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et Steven VAN GUCHT, virologue et président du comité scientifique de Sciensano, l'institut scientifique de santé publique.