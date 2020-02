Soir Première - CQFD : Le Green Deal et la Politique Agricole Commune sont-ils incompatibles ? sur Auvio

CQFD - Le Green Deal et la Politique Agricole Commune sont-ils incompatibles ?



Des dizaines de tracteurs, la plupart provenant de Wallonie, ont manifesté dans le quartier européen de la capitale. Ils sont venus dire tout le mal qu'ils pensent des restrictions budgétaires qui pèsent sur la PAC, la Politique Agricole Commune, revenu principal pour de nombreuses exploitations.



Pour en parler 2 invités : José RENARD, secrétaire général de la FWA et Faustine BAS-DEFOSSEZ, responsable du programme Agriculture à l'IEEP (Institute for European Environmental policy)