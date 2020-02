Soir Première - CQFD : Jeûner c'est bon pour la santé ? sur Auvio

CQFD - Jeûner c'est bon pour la santé ?



Pour des raisons médicales, pour rééquilibrer son alimentation, par curiosité, ou par effet de mode, de plus en plus de consommateurs choisissent d'exclure certains aliments de leurs assiettes, voire même tous les aliments de leurs assiettes. Le jeûne reste une pratique entourée de questions...



Pour en parler 2 invités : Frank LEES, naturopathe spécialisé en accompagnement en jeûne et Nicolas GUGGENBUHL, diététicien, nutritionniste et professeur à l'Institut Paul Lambin.