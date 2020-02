Soir Première - CQFD : Faut-il allonger et obliger le congé de paternité ? sur Auvio

CQFD - Faut-il allonger et obliger le congé de paternité ?



Les discussions sont en cours au parlement pour réformer le congé de paternité. Le PS a déposé une proposition de loi et d'autres partis ont suivi...Une majorité se dessine pour d'une part, allonger la durée de ce congé, et d'autre part, le rendre obligatoire.



Pour en parler, deux invités : Pierre-Frédéric NYST, président de l'UCM (Union des classes moyennes) et Sophie THÉMONT, députée fédérale PS