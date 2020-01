CQFD - Comment taxer les géants du web ?



Alors que la France vient d'essuyer un revers, la députée Vanessa Matz maintient un projet de taxation nationale sur les GAFA au nom de la justice fiscale et des préoccupations citoyennes.



Pour en parler 2 invités : Vanessa MATZ, députée fédérale cdH et Nicolas VAN ZEEBROECK, professeur d'Economie et de Stratégie numérique à la Solvay Brussels School.